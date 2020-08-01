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У Севастополі автомобіль в'їхав в автобус, понад 10 постраждалих

Севастополь, Субота 01 серпня 2020 21:06
У Севастополі автомобіль в'їхав в автобус, понад 10 постраждалих
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Водій легкового автомобіля був п'яним

В окупованому Росією Севастополі у суботу, 1 серпня, сталося зіткнення легкового автомобіля Mercedes з автобусом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 14 людей.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

В окупаційній поліції говорять, що водій легкового автомобіля був п'яним на момент скоєння ДТП. На водія Mercedes склали адміністративний протокол, його планують позбавити водійських прав.

Серед постраждалих в результаті аварії 8 дорослих та шестеро дітей, які перебували в обох транспортних засобах. Життю постраждалих наразі нічого не загрожує. Дітей відпустили додому після огляду медиками.

Нагадаємо, 31 липня в окупованому Криму сталася аварія з маршрутним мікроавтобусом; в результаті зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою загинули 8 людей, ще 7 - отримали ушкодження.

Крім того, 1 серпня у Запорізькій області зіткнулися легковий автомобіль та вантажівки; в результаті аварії загинули 4 людини.

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