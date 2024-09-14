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У Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (фото)

Фото: у Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Великий десантний кораль Росії зайшов у Севастополь у суботу, 14 вересня. Він пришвартувався у Нафтовій гавані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Нафтовій гавані Севастополя пришвартовано великий десантний корабель проекту 775", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у мережі, надбудова корабля прикрита маскувальною сіткою. Таким чином російські військові намагаються ускладнити ідентифікацію конкретного екземпляра корабля.

t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, станом на ранок 14 вересня Росія тримає у Чорному морі 16 військових кораблів. Окупанти значно збільшили корабельне угруповування після довгої паузи.

Серед кораблів сім ракетоносіїв. Загальний залп крилатих ракет типу "Калібр" може становити 48 одиниць.

Росія втрачає флот

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 28 російських військових кораблів та один підводний човен. У статистику не входять менші плавзасоби та катери.

Раніше речник ВМС пояснював, що деякі пошкоджені українськими захисниками кораблі росіяни не зможуть полагодити через складність та дороговизну ремонту. Це, зокрема, стосується великих десантних кораблів.

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СевастопольКрим