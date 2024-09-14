У Севастополь зайшов великий десантний корабель РФ (фото)

Росія втрачає флот

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 28 російських військових кораблів та один підводний човен. У статистику не входять менші плавзасоби та катери.

Раніше речник ВМС пояснював, що деякі пошкоджені українськими захисниками кораблі росіяни не зможуть полагодити через складність та дороговизну ремонту. Це, зокрема, стосується великих десантних кораблів.

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