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В Севастополь зашел большой десантный корабль РФ (фото)

Фото: в Севастополь зашел большой десантный корабль РФ (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Большой десантный король России зашел в Севастополь в субботу, 14 сентября. Он пришвартовался в Нефтяной гавани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Нефтяной гавани Севастополя пришвартован большой десантный корабль проекта 775", - говорится в сообщении.

Как отмечают в сети, надстройка корабля прикрыта маскировочной сеткой. Таким образом, российские военные пытаются усложнить идентификацию конкретного экземпляра корабля.

t.me/Crimeanwind

Напомним, на утро 14 сентября Россия держит в Черном море 16 военных кораблей. Оккупанты значительно увеличили корабельную группировку после долгой паузы.

Среди кораблей семь ракетоносителей. Общий залп крылатых ракет типа "Калибр" может составить 48 единиц.

Россия теряет флот

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже 28 российских военных кораблей и одну подлодку. В статистику не входят меньшие плавсредства и катера.

Ранее спикер ВМС объяснял, что некоторые поврежденные украинскими защитниками корабли россияне не смогут починить из-за сложности и дороговизны ремонта. Это, в частности, касается больших десантных кораблей.

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СевастопольКрым