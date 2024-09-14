В Севастополь зашел большой десантный корабль РФ (фото)

Россия теряет флот

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже 28 российских военных кораблей и одну подлодку. В статистику не входят меньшие плавсредства и катера.

Ранее спикер ВМС объяснял, что некоторые поврежденные украинскими защитниками корабли россияне не смогут починить из-за сложности и дороговизны ремонта. Это, в частности, касается больших десантных кораблей.

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