ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Севастополь вночі атакували понад 15 безпілотників, - росЗМІ

Вівторок 23 липня 2024 07:28
UA EN RU
Севастополь вночі атакували понад 15 безпілотників, - росЗМІ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У тимчасово окупованому Севастополі російські ППО та підрозділи РЕБ нібито відбили атаку БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

За попередньою інформацією російської окупаційної адміністрації, в районі Північної сторони та Фіолента над акваторією "знищено" понад 15 безпілотників.

Уламки від одного БПЛА впали в одному із товариств власників нерухомості (ТВН), розбито скло вантажного автомобіля.

Уламки другого безпілотника впали поряд із будинком у районі іншого ТВН.

За словами окупантів, жодні об'єкти у місті не постраждали.

Оновлено о 07:45. Telegram-канал Кримський вітер повідомляє про вибухи, які чули у Керчі та Джанкої. Керченський міст перекрито для руху.

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази. Окупанти тоді також повідомили про нібито успішне відбиття атаки БПЛА.

Однак пізніше стало відомо, що на підприємстві почалася пожежа, було пошкоджено інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастополь Крим Війна Росії проти України
NEWS
Ворог просунувся в Україні на кількох напрямках, має успіх у Нью-Йорку: карти ISW
Ворог просунувся в Україні на кількох напрямках, має успіх у Нью-Йорку: карти ISW
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України