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Севастополь ночью атаковали более 15 беспилотников, - росСМИ

Вторник 23 июля 2024 07:28
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Севастополь ночью атаковали более 15 беспилотников, - росСМИ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во временно оккупированном Севастополе российские ПВО и подразделения РЭБ якобы отразили атаку БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По предварительной информации российской оккупационной администрации, в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией "уничтожены" более 15 беспилотников.

Осколки от одного БПЛА упали в одном из товариществ собственников недвижимости (ТСН), разбито стекло грузового автомобиля.

Осколки второго беспилотника упали рядом с домом в районе другого ТСН.

По словам оккупантов, никакие объекты в городе не пострадали.

Обновлено в 07:45. Telegram-канал Крымский ветер сообщает о взрывах, которые слышали в Керчи и Джанкое. Керченский мост перекрыт для движения.

Напомним, вчера, 22 июля, в российском городе Туапсе раздалось около 5 взрывов. Они доносились со стороны местной нефтебазы. Оккупанты также сообщили о якобы успешном отражении атаки БПЛА.

Однако позже стало известно, что на предприятии начался пожар, была повреждена инфраструктура.

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Севастополь Крым Война России против Украины
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