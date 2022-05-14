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В Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный, - разведка

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Севастополь, Суббота 14 мая 2022 14:32
В Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный, - разведка Остров Змеиный (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный. В частности, из сорока военных РФ, командированных на остров, живыми вернулись восемь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Также одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи ВС РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе.

Сейчас в севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии. В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек.

Кроме того, из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. Донором может стать кто угодно - никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

"На "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправке в местные военкоматы определенного количества мужчин. Им предлагается подписать контракты с ВС РФ на срок от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие пленные оккупанты жалуются именно на то, что несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой.

Ранее мы сообщали, что Россия ремонтирует в Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль.

Также мы писали, что на спутниковых кадрах показали последствия атак ВСУ по силам РФ на острове Змеиный.

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