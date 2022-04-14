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В Севастополь привезли 14 моряков крейсера "Москва". Судьба почти 500 других - неизвестна

Ракетный крейсер "Москва" (ru.wikipedia.org)
Автор: Татьяна Самарук

В Севастополь кареты скорой помощи доставили 14 моряков крейсера "Москва", среди которых и начальник медицинской службы корабля. Отмечается, что судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.

Сообщается, что военнослужащие прибыли к причалу на катере, где их уже ждали кареты скорой помощи.

"Около 10:00 14 апреля 2022 года с ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля", - сообщил журналист.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру "Москва".

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