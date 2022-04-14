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До Севастополя привезли 14 моряків крейсеру "Москва". Доля майже 500 інших - невідома

Ракетний крейсер "Москва" (ru.wikipedia.org)
Автор: Тетяна Самарук

У Севастополь карети швидкої допомоги доставили 14 моряків крейсеру "Москва", серед яких і начальник медичної служби корабля. Зазначається, що доля решти, 496 членів екіпажу невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка.

Повідомляється, що військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали карети швидкої допомоги.

"Близько 10:00 14 квітня 2022 року з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків, у тому числі начальника медичної служби корабля", - повідомив журналіст.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва".

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