Севастополь пірнув у темряву, окупанти назвали це "технологічним порушенням"

У повідомленні компанії йдеться, що у зв'язку з технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми диспетчером Чорноморського РДУ задано "великий обсяг обмеження потужності".

Окупаційна енергокомпанія визнала, що дотримуватися графіка черговості під час аварійно-відновлювальних робіт вона не може.

"На час проведення аварійно-відновлювальних робіт дотримання графіка черговості силами ТОВ "Севастопольенерго" не є можливим. На даний момент відключені споживачі за 1-ю та 2-ю чергою", - йдеться у заяві.