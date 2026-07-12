Севастополь нырнул в темноту, оккупанты назвали это "технологическим нарушением"

В Севастополе оккупационная энергокомпания "Севастопольэнерго" ввела масштабные ограничения электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационное "Севастопольэнерго".
В сообщении компании говорится, что в связи с технологическим нарушением в магистральных электрических сетях Крымской энергосистемы диспетчером Черноморского РГУ задан "большой объем ограничения мощности".
Оккупационная энергокомпания признала, что соблюдать график очередности во время аварийно-восстановительных работ она не может.
"На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно. На данный момент отключены потребители за 1-й и 2-й очередью", - говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 12 июля в оккупированном Севастополе и Симферополе раздались взрывы , раздалась стрельба мобильных огневых групп и работала ПВО.
Подконтрольная России "власть" Севастополя сразу заявила о "перегрузке энергосистемы за пределами города" и необходимости "предотвратить масштабную аварию".
В то же время в Симферополе жители сообщали о минимум трех мощных взрывах с интервалом в несколько минут.
С 9 на 10 июля, Силы беспилотных систем ВСУ поразили в оккупированном Крыму пять электроподстанций - "Берегово", "Майнаки" (Евпатория), "Новоозерная", "Саки" и "Медведево", а также 13 судов российского "теневого флота" на подходах