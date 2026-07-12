Севастополь нырнул в темноту, оккупанты назвали это "технологическим нарушением"

В сообщении компании говорится, что в связи с технологическим нарушением в магистральных электрических сетях Крымской энергосистемы диспетчером Черноморского РГУ задан "большой объем ограничения мощности".

Оккупационная энергокомпания признала, что соблюдать график очередности во время аварийно-восстановительных работ она не может.

"На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО "Севастопольэнерго" невозможно. На данный момент отключены потребители за 1-й и 2-й очередью", - говорится в заявлении.