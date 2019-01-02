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Трамп рассчитывает на скорую встречу с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    02.01.2019 - 23:19
Трамп рассчитывает на скорую встречу с Ким Чен Ыном
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп уверяет, что получил письмо от лидера КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и рассчитывает вскоре встретиться с ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так, Трамп отметил, что никогда не делал упор на темпах усилий Пхеньяна в плане денуклеаризации. В ходе сингапурского саммита двух лидеров в июне прошлого года Ким Чен Ын обещал вести работу в этом направлении, однако с тех пор стороны не достигли заметного прогресса.

Кроме того,Трамп  выразил оптимизм по поводу торговых переговоров с Китаем, заявив, что они идут очень хорошо.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, когда он может провести встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В то же время он предупредил, что "Северная Корея может рассмотреть возможность изменения курса, если США сохранят давление".

Как писало РБК-Украина, 20 декабря государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил намерение президента США Дональд Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в начале 2019 года.

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