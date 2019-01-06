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Сеул порадив США зняти санкції з КНДР для денуклеаризації півострова

Новини » Політика    06.01.2019 - 05:59
Сеул порадив США зняти санкції з КНДР для денуклеаризації півострова
Фото: Мун Чже Ін (Yonhap)

КНДР раніше просила про скасування санкцій

Часткове зняття санкцій Сполучених Штатів з Північної Кореї (КНДР) могли б прискорити процес денуклеаризації КНДР. Про це заявили у президента Південної Кореї Мун Чже Іна, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Зокрема, як вважає радник президента Південної Кореї з національної безпеки, Пхеньяну теж потрібно буде піти на поступки.

"Прорив, можливо, станеться в тому разі, якщо КНДР зробили б сміливі кроки, а США в той же час частково скасували санкції", - сказав радник.

Також він додав, що сторонам необхідно почати діяти, "а не просто обмінюватися усними обіцянками".

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп отримав лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина і розраховує незабаром зустрітися з ним.

Відзначимо, що зараз в адміністрації президента Сполучених Штатів займаються пошуком місця для проведення нової зустрічі глави держави Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Трамп розраховує на якнайшвидшу зустріч з Кім Чен Ином Кім Чен Ин закликав лідера Південної Кореї проводити в 2019 році більше самітів
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