В сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА

На видео можно увидеть сам момент смертельной аварии, а также ДТП, которое случилось до нее

В сети появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с теперь уже экс-председателем Перечинской РГА Виктором Олефиром. Видео опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола.

По его словам, в правом углу в начале видео видно, как Jeep главы района сначала врезается в бордюр справа, а потом его отбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, которые прогуливаются по тротуару.

Далее, можно увидеть как Виктор Олефир после ДТП в Ворочево и за минуту до наезда на женщин сделал еще одно ДТП в Перечине - подрезал ВАЗ шестой модели. Было ли столкновение - из видео не видно.

В третьем видео эпизод уже после ситуации с ВАЗ шестой модели. С перекрестка сначала выезжает председатель РГА, а затем ВАЗ. По дороге мужчина то останавливается посередине, то опять едет.

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области председатель Перечинской РГА Олефир устроил ДТП. По заключению Закарпатского областного наркологического диспансера на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла вчера, 15 июля, в больнице.

Олефира отстранили от должности, а сегодня, 16 июля, суд арестовал экс-главу Перечинской РГА до 11 сентября.