У мережі з'явилось відео моменту ДТП з екс-головою Перечинської РДА

На відео можна побачити сам момент смертельної аварії, а також ДТП, яка трапилась до неї

У мережі з'явилось відео моменту дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з наразі вже екс-головою Перечинської РДА Віктором Олефіром. Відео опублікував закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За його словами, у правому куті на початку відео видно, як Jeep очільника району спочатку врізається в бордюр праворуч, а потім його відкидає в протилежну сторону, де він збиває двох жінок, які саме прогулюються тротуаром.

Далі, можна побачити як Віктор Олефір після ДТП у Ворочеві та за хвилину до наїзду на жінок зробив ще одну ДТП у Перечині - підрізав ВАЗ шостої моделі. Чи було зіткнення - із відео не видно.

У третьому відео епізод вже після ситуації із ВАЗ шостої моделі. З перехрестя спочатку виїжджає голова РДА, а потім ВАЗ. По дорозі чоловік то зупиняється посередині, то знову їде.

Нагадаємо, 13 липня у Перечині Закарпатської області голова Перечинської РДА Олефір влаштував ДТП. За висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру на момент аварії він перебував в стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці. Друга жінка померла вчора, 15 липня, у лікарні.

Олефіра усунули з посади, а сьогодні, 16 липня, суд заарештував екс-главу Перечинської РДА до 11 вересня.