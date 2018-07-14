В Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП

Новости Происшествия 14.07.2018 - 11:47
Фото: ДТП в Закарпатской области (mukachevo.net)
Фото: ДТП в Закарпатской области (mukachevo.net)

В результате ДТП погибла женщина

В Перечине Закарпатской области пьяный чиновник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области.

Сообщается, что аварию устроил глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир, который на момент ДТП, по заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторую пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

В Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП
В Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП
В Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП
 

Фото: ДТП в Закарпатской области (mukachevo.net)

 
Голова Перечинської РДА ледь стоїть на ногах

Оприлюднено відео з місця смертельної ДТП, як голова Перечинської РДА ледь тримається на ногах

Опубліковано Mukachevo.net П'ятниця, 13 липня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области столкнулись фура и микроавтобус, в результате чего погибли четыре человека.

 

Во Львовской области в результате ДТП погибли 2 человека
Теги:  ДТП,  Закарпатская область,  чиновники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС