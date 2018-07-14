В Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП

В результате ДТП погибла женщина

В Перечине Закарпатской области пьяный чиновник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в сообщении полиции Закарпатской области.

Сообщается, что аварию устроил глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир, который на момент ДТП, по заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторую пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: ДТП в Закарпатской области (mukachevo.net)

Голова Перечинської РДА ледь стоїть на ногах Оприлюднено відео з місця смертельної ДТП, як голова Перечинської РДА ледь тримається на ногах Опубліковано Mukachevo.net П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области столкнулись фура и микроавтобус, в результате чего погибли четыре человека.