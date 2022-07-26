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В сети появились вероятные вторая и третья формы "Динамо": фото патриотических концептов

Фото: Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Во всемирную паутину "слили" новые игровые комплекты киевского "Динамо" на грядущий сезон. Они выполнены в патриотических цветах – синем и желтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zorya Londonsk.

Французский портал Unisportstore начал продажу двух вариантов игровой формы украинского гранда. Администрация онлайн-магазина уверена, что эти комплекты экипировки станут выездной и третьей формой "Динамо" в сезоне 2022/23.

Гостевой вариант будет синим с хаотическими полосами голубого. Воротник получил белый цвет с желтым обрамлением. Надпись FCDK на плечах выполнена в золотой краске.

В свою очередь основным цветом третьего варианта стал желтый. Этот комплект получил больше элементов: 6 горизонтальных полос более темного цвета, концы которого создают надпись FCDK, синие рукава и воротничок, флаг Украины на груди и другие.

Техническим партнером "Динамо" остается американская компания New Ballance. Время, место и другие детали потенциальной презентации новой формы "бело-синих" пока остаются неизвестными.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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