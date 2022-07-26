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У мережі з'явилися ймовірні друга та третя форми "Динамо": фото патріотичних концептів

Фото: Сергій Сидорчук і Віталій Буяльський (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У всесвітню павутину "злили" нові ігрові комплекти київського "Динамо" на прийдешній сезон. Вони виконані у патріотичних кольорах – синьому та жовтому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zorya Londonsk.

Французький портал Unisportstore почав продаж двох варіантів ігрової форми українського гранда. Адміністрація онлайн-магазину переконана, що ці комплекти екіпірування стануть виїзною і третьою формою "Динамо" в сезоні 2022/23.

Гостьовий варіант нібито буде синім із хаотичними смугами блакитного. Комірець отримав білий колір із жовтою обрамленням. Напис FCDK на плечах виконаний у золотій барві.

Натомість основним кольором третього варіанту став жовтий. Цей комплект отримав більше елементів: 6 горизонтальних смуг темнішої барви, кінці якої створюють напис FCDK, сині рукави та комірець, прапор України на грудях тощо.

Технічним партнером "Динамо" залишається американська компанія New Ballance. Час, місце та інші деталі потенційної презентації нової форми "біло-синіх" наразі залишаються невідомі.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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