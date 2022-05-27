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В сети появилась фотография iPhone 14 Pro с включенным экраном

Фото: в Сети появилась фотография iPhone 14 Pro с включенным экраном (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Сеть попала фотография еще не выпущенного устройства компании Apple iPhone 14 Pro. В этот же раз показали смартфон с включенным экраном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт инсайдера Бена Гескина.

Бен Гескин регулярно делится новыми интересными концепт-артами и рендерами на основании слухов и утечек.

Вероятно, что фотография нового iPhone Pro 14 также была обработана в графическом редакторе, поскольку о наличии работающей модели смартфоны пока что не сообщал ни один из других инсайдеров. Также ничего неизвестно и о старте массового производства в Китае.

Пользователи, со своей стороны, уже успели разделиться на два лагеря: кто-то считает новый дизайн смартфона отличным, другие же убеждены в том, что вырезы в экране выглядят еще хуже, чем всем привычная "челка".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple может отказаться от привычного разъема для зарядки в будущих iPhone и оборудовать свои новые устройства разъемом USB-C, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Также компания приняла решение прекратить производство музыкальных плееров iPod.

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