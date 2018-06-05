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СЕТАМ продает автомобиль Ferrari за долги по алиментам

НовостиФинансы    05.06.2018 - 12:13
Фото: автомобиль марки Ferrari 456 GT (СЕТАМ)
Фото: автомобиль марки Ferrari 456 GT (СЕТАМ)

Стартовая цена лота составляет около 2,2 млн гривен

Государственное предприятие "СЕТАМ" за долги по алиментам выставило на продажу автомобиль марки Ferrari 456 GT, 1998 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

Как сообщается, задолженность по выплате алиментов, составляет 245 тыс. гривен, должник не платил своему ребенку с 2016 года.

Основание продажи - постановление об аресте имущества должника №55339879 от 08.12.2017, принятое Соломенским районным отделом государственной исполнительной службы в Киеве.

Стартовая цена: 2 157659 гривен.

Напомним, по данным Министерства юстиции, в Украине с начала 2018 года с должников взыскали 1,5 млрд гривен алиментов.

Стоимость реализованного СЕТАМ имущества превысила 6 млрд гривен Рада поддержала за основу проект об усилении ответственности за неуплату алиментов
Теги публикации: аукцион, СЕТАМ, алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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