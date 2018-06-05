СЕТАМ продає автомобіль Ferrari за борги з аліментів

Стартова ціна лота становить близько 2,2 млн гривень

Державне підприємство "СЕТАМ" за борги з аліментів виставило на продаж автомобіль марки Ferrari 456 GT, 1998 року випуску. Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Як повідомляється, заборгованість з виплати аліментів, складає 245 тис. гривень, боржник не платив своїй дитині з 2016 року.

Підставу продажу - постанова про арешт майна боржника №55339879 від 08.12.2017, прийняте Солом'янським районним відділом державної виконавчої служби в Києві.

Стартова ціна: 2 157659 гривень.

Нагадаємо, за даними Міністерства юстиції, в Україні з початку 2018 року з боржників стягнуто 1,5 млрд гривень аліментів.