Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

СЕТАМ продає автомобіль Ferrari за борги з аліментів

НовиниФінанси    05.06.2018 - 12:13
Фото: автомобіль марки Ferrari 456 GT (СЕТАМ)
Фото: автомобіль марки Ferrari 456 GT (СЕТАМ)

Стартова ціна лота становить близько 2,2 млн гривень

Державне підприємство "СЕТАМ" за борги з аліментів виставило на продаж автомобіль марки Ferrari 456 GT, 1998 року випуску. Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Як повідомляється, заборгованість з виплати аліментів, складає 245 тис. гривень, боржник не платив своїй дитині з 2016 року.

Підставу продажу - постанова про арешт майна боржника №55339879 від 08.12.2017, прийняте Солом'янським районним відділом державної виконавчої служби в Києві.

Стартова ціна: 2 157659 гривень.

Нагадаємо, за даними Міністерства юстиції, в Україні з початку 2018 року з боржників стягнуто 1,5 млрд гривень аліментів.

Вартість реалізованого СЕТАМ майна перевищила 6 млрд гривень Рада підтримала за основу проект щодо посилення відповідальності за несплату аліментів
Теги публікації: аукцион, СЕТАМ, алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top