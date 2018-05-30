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В Украине с начала года с должников взыскали 1,5 млрд гривен алиментов

НовостиПолитика    30.05.2018 - 12:37
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

В публичный реестр неплательщиков алиментов внесли почти 200 тыс. должников

В Украине с начала 2018 года с должников взыскали 1,5 млрд гривен алиментов. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время, по словам Петренко, с начала реализации правительственной инициативы в феврале в пользу детей взыскали 1,14 млрд гривен алиментов. Это на 34,4% больше уровня сборов за соответствующий период 2017 (853 млн гривен).

Кроме того, Петренко отметил, что исполнители Минюста ограничили 120 тыс. должников в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием. К общественным работам привлекли почти 17 тыс. должников, еще более 10 тыс. объявили в розыск. В публичный реестр неплательщиков алиментов внесли почти 200 тыс. должников.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала за основу проект об усилении ответственности за неуплату алиментов.  

 

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Теги публикации: Павел Петренко, Министерство юстиции Украины, алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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