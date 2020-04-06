Минюст упростил доступ граждан к Госреестру обременений движимого имущества

Иллюстративное фото (УНИАН)

До мая ведомство планирует начать отслеживать данные о правах собственности, просуществовали менее сутки

Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Горовец заявил об упрощении доступа граждан к информации из Государственного реестра обременений движимого имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Указано, что отныне при использовании данного сервиса пользователи могут не тратить время на авторизацию с помощью КЭП.

Горовец также сообщил, что был сделан первый шаг к внедрению модуля мониторинга рисков в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

"Сегодня сотрудники Министерства юстиции Украины и его территориальных органов уже могут получать информацию по операциям, отмененным государственными регистраторами. Это позволит оперативно выявлять незаконные манипуляции в реестре, нарушающие права владельцев, и принимать соответствующие меры к нарушителям", - отметил замминистра.

Он добавил, что до мая этого года планируется ввести отслеживание информации о правах собственности, просуществовавших менее суток и регистрация которых имеет определенные признаки незаконности, а также обеспечить возможность регистрации права доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательства.

Напомним, в Министерстве юстиции ожидают принятия закона об амнистии в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина, в ведомстве завершают разработку законопроекта об альтернативных видах наказаний.