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СЕТАМ відкрив інформацію про учасників торгів арештованим майном

Новини » Політика     14.04.2020 - 11:30
СЕТАМ відкрив інформацію про учасників торгів арештованим майном
Ілюстративне фото (УНІАН)

Інформація про учасників торгів публікується з 13 квітня

Державне підприємство СЕТАМ Міністерства юстиції України відкрило доступ до інформації про учасників і переможців торгів арештованим майном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що СЕТАМ почав публікувати відповідну інформацію з 13 квітня.

"Зокрема, після закінчення аукціону буде публікуватися прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця торгів, найменування юридичної особи, якщо переможцем є юридична особа. Після того, як переможець розрахується за лот, і статус аукціону зміниться на "торги відбулися", буде опубліковано відомості про всіх учасників аукціону (які зареєструвалися на торги і подавали заявки), а саме: прізвище, ім'я та по батькові фізичних осіб, найменування юридичних осіб", - повідомили в уряді.

У випадку, якщо переможець не заплатив за лот, система визначить нового переможця, інформація про яку буде відображатися замість старого. Якщо другі і треті торги не відбудуться, то будуть опубліковані відомості про всіх учасників аукціону, а саме: прізвище, ім'я та по батькові фізичних осіб, найменування юридичних осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до єдиного реєстру арештованого майна. Реєстр включає 2032 заарештованих активів.

Також повідомлялося, що Мін'юст спростив доступ громадян до Держреєстру обтяжень рухомого майна. До травня відомство планує почати відстежувати дані про права власності, проіснували менше доби.

У Мін'юсті розраховують на прийняття закону про амністію найближчим часом У Мін'юсті завершають розробку закону про альтернативні види покарань
Новини України торгиМіністерство юстиції Україниарест имущества
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