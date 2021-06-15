В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

Так, новый интерфейс

Обновленное меню "Пуск" представляет собой упрощенную версию сегодняшнего меню в

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

В новом интерфейсе также появятся "виджеты". На панели задач

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

Windows 11 также будет иметь новые элементы управления привязкой, к которым можно получить доступ с помощью кнопки развертывания во всех приложениях.

Изменения коснулись и других элементов операционной системы, но не такие кардинальные.

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)