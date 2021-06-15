В сеть слили возможный интерфейс новой Windows

Сегодня, 15 июня, в сеть просочился интерфейс, возможно, будущей операционной системы Microsoft Windows 11. Сначала скриншоты операционной системы появились на сайте Baidu, а затем в сеть попала вся ОС с новым интерфейсом и меню "Пуск".
Об этом сообщает The Verge.
Так, новый интерфейс
Обновленное меню "Пуск" представляет собой упрощенную версию сегодняшнего меню в
Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)
В новом интерфейсе также появятся "виджеты". На панели задач
Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)
Windows 11 также будет иметь новые элементы управления привязкой, к которым можно получить доступ с помощью кнопки развертывания во всех приложениях.
Изменения коснулись и других элементов операционной системы, но не такие кардинальные.
Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)
Напомним, сегодня компания Microsoft сообщила, когда прекратит поддержку Windows 10. Microsoft пообещала в конце июня представить новую операционную систему Windows.