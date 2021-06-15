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У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 15 червня, у мережу просочився інтерфейс, можливо, майбутньої операційної системи Microsoft Windows 11. Спочатку скріншоти операційної системи з'явилися на сайті Baidu, а потім у мережу потрапила вся ОС з новим інтерфейсом та меню "Пуск".

Про це повідомляє The Verge.

Так, новий інтерфейс

Оновлене меню "Пуск" являє собою спрощену версію сьогоднішнього меню в

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

У новому інтерфейсі також з'являться "Віджети". На панелі задач

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

Windows 11 також матиме нові елементи управління прив'язкою, до яких можна отримати доступ за допомогою кнопки розгортання у всіх додатках.

Зміни торкнулися і інших елементів операційної системи, але не такі кардинальні.

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

Нагадаємо, сьогодні компанія Microsoft повідомила, коли припинить підтримку Windows 10. Microsoft пообіцяла наприкінці червня представити нову операційну систему Windows.

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