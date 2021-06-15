У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

Так, новий інтерфейс

Оновлене меню "Пуск" являє собою спрощену версію сьогоднішнього меню в

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

У новому інтерфейсі також з'являться "Віджети". На панелі задач

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

Windows 11 також матиме нові елементи управління прив'язкою, до яких можна отримати доступ за допомогою кнопки розгортання у всіх додатках.

Зміни торкнулися і інших елементів операційної системи, але не такі кардинальні.

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)