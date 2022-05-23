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Сеть магазинов джинсовой одежды Levi's уходит из России, - "Коммерсант"

Фото: россиян решили оставить без джинсов Levi's (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Сеть магазинов джинсовой одежды Levi's (производитель Levi Strauss & Co) окончательно уходит из России. Российские магазины может выкупить турецкая компания, которая развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

По данным источников издания, Levi Strauss & Co ищет покупателей на часть своих магазинов в России. Компания уже прекратила новые поставки, а запасы будут продаваться через другие площадки.

Также сообщается, что магазины Levi's может выкупить турецкая Fiba Holding A.S (Gap, Marks & Spencer и Banana Republic). Однако на сегодня пока нет принципиальных договоренностей, представители Levi's и Fiba Holding A.S не ответили на запросы.

Официальные продажи Levi's в России прекратились в марте из-за войны против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks ликвидирует свой российский бизнес и закрывает юридическое лицо в этой стране.

В то же время, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.

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