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Мережа магазинів джинсового одягу Levi's йде з Росії,- "Комерсант"

Фото: росіян вирішили залишити без джинсів Levi's (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Мережа магазинів джинсового одягу Levi's (виробник Levi Strauss & Co) остаточно йде з Росії. Російські магазини може викупити турецька компанія, яка розвиває бренди Gap, Marks & Spencer і Banana Republic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

За даними джерел видання, Levi Strauss & Co шукає покупців на частину своїх магазинів в Росії. Компанія вже припинила нові поставки, а запаси будуть продаватися через інші майданчики.

Також повідомляється, що магазини Levi's може викупити турецька Fiba Holding A.S (Gap, Marks & Spencer і Banana Republic). Однак на сьогодні поки немає принципових домовленостей, представники Levi's і Fiba Holding A.S не відповіли на запити.

Офіційні продажі Levi's в Росії припинилися в березні через війну проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks ліквідує свій російський бізнес і закриває юридичну особу в цій країні.

Водночас, як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в Росії.

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