Сестрі ядерного терориста Кім Чен Ина примарилося бажання України отримати "ядерку"

розміщення ядерної зброї від США на території України або ж перетворення України на державу з власним ядерним озброєнням.

Зазначимо, що петиція була подана після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі, нібито на прохання Олександра Лукашенка.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

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