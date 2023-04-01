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Сестре ядерного террориста Ким Чен Ина померещилось желание Украины получить "ядерку"

Фото: Ким Йо Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, Ким Йо Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина, обвинила Украину в якобы стремлении получить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

размещению ядерного оружия от США на территории Украины или же превращению Украины в государство с собственным ядерным вооружением.

Отметим, что петиция была подана после заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия планирует разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, якобы по просьбе Александра Лукашенко.

Решение Путина возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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