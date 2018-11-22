Сестра и адвокат представят Сенцова на церемонии вручения премии Сахарова, - журналист

Фото: акция в поддержку Сенцова (РБК-Украина/Виталий Носач)

Церемония состоится 12 декабря в Страсбурге

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе представят режиссера в Страсбурге во время церемонии вручения премии Андрея Сахарова. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Церемония вручння премии "За свободу мысли" состоится 12 декабря. Крымский режиссер должен получить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.

"Если в последний момент ничего не изменится, Сенцов будет представлен адвокатом и сестрой на церемонии вручения премии Сахарова в Страсбурге 12 декабря", - написал Йозвяк.

Напомним, 25 октября крымский режиссер и украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова .

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".