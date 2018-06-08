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Сестра Сенцова написала письмо в Совет Европы

НовостиОбщество    08.06.2018 - 18:05
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Кулеба передал письмо в Комитет министров и комиссару по правам человека СЕ

Представитель Украины при Совете Европы (СЕ) Дмитрий Кулеба передал письмо сестры Олега Сенцова - Натальи Каплан - в Комитет министров, генсекретарю и комиссару по правам человека СЕ. Об этом он написал в Facebook.

"Наталья Каплан написала открытое обращение к Комитету министров, генеральному секретарю и комиссару по правам человека Совета Европы. Я передал его адресатам. Я не знаю, решится ли СЕ хоть что-то сделать. Надеюсь, что решится", - сообщил Кулеба.

Дипломат обнародовал фотокопию обращения, написанного на английском языке.

 

"Олег не зупиниться. Безглуздо йому відраджувати". Наталья Каплан написала відкрите звернення до Комітету міністрів,...

Опубліковано Dmytro Kuleba 8 червня 2018 р.

Напомним, ранее спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что к Сенцову, заключенного в России, за четыре года ни разу не допустили украинского консула. 

К Сенцову за 4 года ни разу не допустили украинского консула, - МИД ГПУ открыла дело в отношении нардепа Мураева за высказывания о Сенцове
Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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