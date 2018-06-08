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К Сенцову за 4 года ни разу не допустили украинского консула, - МИД

НовостиОбщество    08.06.2018 - 17:19
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

За последний год в РФ направили более 30 официальных запросов относительно допуска украинских дипломатов к Сенцову

К украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заключенного в России, за четыре года ни разу не допустили украинского консула. Об этом сообщила спикер министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца, передает "Громадськое радио".

"За четыре года незаконного заключения Олега Сенцова к нему ни разу не допустили украинского консула. За последний год в Россию направили более 30 только официальных запросов относительно допуска украинских дипломатов к политзаключенному, а было еще много неофициальных запросов с просьбой предоставить разрешение. Россия мотивирует отказы тем, что Сенцов якобы имеет российское гражданство. Относительно Александра Кольченко мы недавно получили такой же ответ", - сказала Беца.

Также она добавила, что в МСЗ обеспокоены состоянием здоровья Владимира Балуха, который голодает более 80 дней.

"Существует реальная угроза жизни,. По информации адвокатов, он похудел более чем на 30 килограммов", - отметила представитель МИД.

Напомним, недавно Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к РФ с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Добавим, что жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО в оккупированном Крыму, находится под угрозой.

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Теги публикации: Олег Сенцов, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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