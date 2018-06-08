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Сестра Сенцова написала лист в Раду Європи

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 18:05
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Кулеба передав листа до Комітету міністрів і до комісара з прав людини РЄ

Представник України при Раді Європи (РЄ) Дмитро Кулеба передав лист сестри Олега Сенцова - Наталії Каплан - до Комітету міністрів, генсекретаря і до комісара з прав людини РЄ. Про це він написав у Facebook.

"Наталія Каплан написала відкрите звернення до Комітету міністрів, генерального секретаря та комісару з прав людини Ради Європи. Я передав його адресатам. Я не знаю, чи зважиться РЄ хоч щось зробити. Сподіваюся, що вирішиться", - повідомив Кулеба.

Дипломат оприлюднив фотокопію звернення, написаного англійською мовою.

 

"Олег не зупиниться. Безглуздо йому відраджувати". Наталія Каплан написала відкрите звернення до Комітету міністрів,...

Опубліковано Dmytro Kuleba 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше спікер міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила, що до Сенцова за чотири роки жодного разу не допустили українського консула.

До Сенцова за 4 роки жодного разу не допустили українського консула, - МЗС ГПУ відкрила справу стосовно нардепа Мураєва за висловлювання про Сенцова
Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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