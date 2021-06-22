Сестра Ким Чен Ына назвала "ошибочными" ожидания США относительно КНДР

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и высокопоставленный чиновник правящей партии КНДР Ким Е Чжон сделала заявление. По ее словам, у США неправильные ожидания от КНДР.

"Ожидание, которое они выбрали, - ошибочный путь, повергло бы их в еще большее разочарование", - говорится в ее заявлении.

Таким образом сестра северокорейского лидера ответила советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, который в воскресенье заявил, что видит "интересный сигнал" в недавней речи Ким Чен Ына о подготовке как к конфронтации, так и к дипломатии с США.

По словам сестры Ким Чен Ына, США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя.