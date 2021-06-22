RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сестра Кім Чен Ина назвала "помилковими" очікування США щодо КНДР

Автор: Анастасія Рокитна

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина і високопоставлений чиновник правлячої партії КНДР Кім Е Чжон зробила заяву. За її словами, у США неправильні очікування від КНДР.

Про це повідомляє KBS World.

"Очікування, яке вони вибирали, - це помилковий шлях, що призведе до ще більшого розчарування", - сказала вона.

Таким чином сестра північнокорейського лідера відповіла раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану, який в неділю заявив, що бачить "цікавий сигнал" в недавній промові Кім Чен Ина про підготовку як до конфронтації, так і до дипломатії з США.

За словами сестри Кім Чен Ина, США можуть інтерпретувати ситуацію таким чином, щоб шукати розраду для себе.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що КНДР загрожує голод.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРКім Чен Ин