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Сестра Кім Чен Іна заявила, що навчання США підштовхують КНДР до нарощування ядерної зброї

05:40 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Сестра Кім Чен Іна заявила, що навчання США підштовхують КНДР до нарощування ядерної зброї Фото: у КНДР звинуватили США у розпалюванні напруженості (Getty Images)
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Сестра лідера Північної Кореї Кім Е Чжон заявила, що військові навчання під керівництвом США в регіоні лише зміцнюють рішучість країни розширити свій ядерний арсенал та наростити обороноздатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Неминуча, що посилення загрози нашій національній безпеці з боку зовнішніх сил призводить до неухильного зростання нашої фізичної сили", - заявила Кім Е Чжон.

Зокрема, вона звинуватила США у розпалюванні напруженості на Корейському півострові через серію багатонаціональних навчань, включаючи Pacific Vanguard - військово-морські навчання за участю Південної Кореї та Японії, які закінчилися минулого тижня.

За її словами, ці навчання є "військовими репетиціями" під керівництвом США, додавши, що прагнення Пхеньяна до зміцнення свого ядерного стримування залишиться незмінним.

"Наша воля до захисту нашого суверенітету виражена у більш ясних діях, і у процесі посилення ядерного стримування ніколи не відбудеться жодних змін", - заявила сестра Кім Чен Іна.

Її попередження пролунало після п'ятиденних військових навчань Freedom Edge, які США, Південна Корея та Японія провели у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу.

За даними американських та південнокорейських військових, у навчаннях брали участь морські та повітряні засоби, а також проводилися тренування за такими напрямами, як протиракетна оборона, кібербезпека та медичні операції. Сеул назвав щорічні навчання оборонними та спрямованими на протидію ядерній та ракетній загрозі з боку Північної Кореї.

Наступного дня після завершення операції Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності у бік свого східного узбережжя, що спонукало Управління національної безпеки Південної Кореї скликати екстрену нараду щодо оцінки ситуації у сфері безпеки. За даними південнокорейських військових, ракети пролетіли близько 250 км.

Bloomberg зазначає, що наростання риторики відбувається на тлі спроб президента США Дональда Трампа відновити особисту дипломатію з главою КНДР Кім Чен Іном.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у серпні Дональд Трамп раптово скоротив заплановані спільні навчання з Південною Кореєю. У цьому контексті він послався на свої "дуже добрі стосунки" лідером КНДР.

Також ми писали, що у 2025 році Трамп заявив, що Південній Кореї потрібно витрачати більше коштів на власну оборонуhttps://www.rbc.ua/rus/news/tramp-tisne-pivdennu-koreyu-vimagae-bilshe-1752031042.html.

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Сполучені Штати Америки КНДР Північна Корея Ядерна зброя
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