Трамп тисне на Південну Корею: вимагає більше витрат на оборону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Південна Корея заробляє багато грошей, і вони дуже хороші, вони дуже хороші, але знаєте, вони повинні платити за свої власні збройні сили", - сказав Трамп під час засідання уряду.

Його заяви прозвучали наступного дня після того, як у своїй першій серії листів до ключових торговельних партнерів - він оголосив про введення мита в розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї.

Фактично, це рішення подовжило термін переговорам між двома країнами та відклало мито для Південної Кореї, яке мало б бути в розмірі 25% з 9 липня, якщо країни не укладуть угоду.

Тиск з боку Трампа виникає на тлі того, що Північна Корея, вочевидь, стає сміливішою завдяки своєму міцнішому партнерству з Росією.

Після того, як минулого місяця лідери НАТО домовилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП, Південна Корея заявила, що аналогічні переговори ведуться між союзниками. За даними Міноборони, цього року Південна Корея планує витратити на оборону 2,32% свого ВВП.

У відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Трампа міністерство заявило, що обом країнам слід дотримуватися угоди, щоб забезпечити стабільне розміщення американських військ у Південній Кореї і зберігати тверду оборонну позицію.

Минулого року США і Південна Корея уклали п'ятирічну угоду про спільне фінансування розміщення американських військ на розділеному півострові. Згідно з угодою, Південна Корея збільшить свою частку витрат до 1,1 млрд доларів США у 2026 році, що на 8,3% більше, ніж цього року.