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Сестра Ким Чен Ына заявила, что учения США подталкивают КНДР к наращиванию ядерного оружия

05:40 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Сестра Ким Чен Ына заявила, что учения США подталкивают КНДР к наращиванию ядерного оружия Фото: в КНДР обвинили США в разжигании напряженности (Getty Images)
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Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что военные учения под руководством США в регионе лишь укрепляют решимость страны расширить свой ядерный арсенал и нарастить обороноспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Неизбежно, что усиление угрозы нашей национальной безопасности со стороны внешних сил приводит к неуклонному росту нашей физической мощи", - заявила Ким Е Чжон.

В частности, она обвинила США в разжигании напряженности на Корейском полуострове из-за серии многонациональных учений включая, Pacific Vanguard - военно-морские учения с участием Южной Кореи и Японии, которые закончились на прошлой неделе.

По ее словам, эти учения являются "военными репетициями" под руководством США, добавив, что стремление Пхеньяна к укреплению своего ядерного сдерживания останется неизменным.

"Наша воля к защите нашего суверенитета выражена в более ясных действиях, и в процессе усиления ядерного сдерживания никогда не произойдет никаких изменений", - заявила сестра Ким Чен Ына.

Ее предупреждение прозвучало после пятидневных военных учений Freedom Edge, которые США, Южная Корея и Япония провели в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.

По данным американских и южнокорейских военных, в учениях участвовали морские и воздушные средства, а также проводились тренировки по таким направлениям, как противоракетная оборона, кибербезопасность и медицинские операции. Сеул назвал ежегодные учения оборонительными и направленными на противодействие ядерной и ракетной угрозе со стороны Северной Кореи.

На следующий день после завершения операции Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону своего восточного побережья, что побудило Управление национальной безопасности Южной Кореи созвать экстренное совещание по оценке ситуации в области безопасности. По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров.

Bloomberg отмечает, что нарастание риторики происходит на фоне попыток президента США Дональда Трампа возобновить личную дипломатию с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Что еще важно знать

Напомним, в августе Дональд Трамп внезапно сократил запланированные совместные учения с Южной Кореей. В этом контексте он сослался на свои "очень хорошие отношения" лидером КНДР.

Также мы писали, что в 2025 году Трамп заявил, что Южной Кореи нужно тратить больше денег на собственную оборону.

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