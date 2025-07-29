Сестра Кім Чен Ина назвала спроби Трампа позбавити КНДР ядерної зброї "знущанням"

"Якщо Вашингтон мав намір використати особисті стосунки як спосіб припинити програму ядерної зброї Півночі, ці зусилля стали б лише предметом "знущань", – заявила Кім.

Сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Вашингтон даремно сподівається використати особисті стосунки між Кімом і Дональдом Трампом, щоб вплинути на ядерні амбіції Пхеньяна.

"Якщо США не зможуть прийняти змінену реальність і наполягатимуть на невдалому минулому, зустріч КНДР-США залишиться лише "надією" американської сторони", – заявила вона.

У КНДР вважають, що після трьох зустрічей між Кімом і Трампом - у Сінгапурі, Ханої та демілітаризованій зоні - геополітичне середовище кардинально змінилося.

Країна вже позиціонує себе як повноцінна ядерна держава й не має наміру відмовлятися від цієї ролі.

"Будь-яка спроба заперечити позицію КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, буде рішуче відхилена", - йдеться в заяві.

Реакція США

На заяви Пхеньяна вже відреагували у США. Представник Білого дому повідомив Reuters, що Дональд Трамп залишається відданим меті досягнення повної денуклеаризації Північної Кореї та "залишається відкритим до співпраці з лідером Кімом".

Нагадаємо, у 2018 році в Сінгапурі сторони підписали принципову угоду про звільнення Корейського півострова від ядерної зброї, але наступний саміт у Ханої зірвався через суперечки щодо санкцій. Відтоді діалог практично зупинився.