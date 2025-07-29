Сестра Ким Чен Ына назвала попытки Трампа лишить КНДР ядерного оружия "издевательством"

Северная Корея заявила во вторник, что США должны "признать новую реальность" - ядерная программа КНДР окончательная и не будет предметом будущих переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Вашингтон намеревался использовать личные отношения как способ прекратить программу ядерного оружия Севера, эти усилия стали бы лишь предметом "издевательств", - заявила Ким.
Сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон заявила, что Вашингтон зря надеется использовать личные отношения между Кимом и Дональдом Трампом, чтобы повлиять на ядерные амбиции Пхеньяна.
"Если США не смогут принять изменившуюся реальность и будут настаивать на неудачном прошлом, встреча КНДР-США останется лишь "надеждой" американской стороны", - заявила она.
В КНДР считают, что после трех встреч между Кимом и Трампом - в Сингапуре, Ханое и демилитаризованной зоне - геополитическая среда кардинально изменилась.
Страна уже позиционирует себя как полноценная ядерная держава и не намерена отказываться от этой роли.
"Любая попытка оспорить позицию КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, будет решительно отклонена", - говорится в заявлении.
На заявления Пхеньяна уже отреагировали в США. Представитель Белого дома сообщил Reuters, что Дональд Трамп остается преданным цели достижения полной денуклеаризации Северной Кореи и "остается открытым к сотрудничеству с лидером Кимом".
Напомним, в 2018 году в Сингапуре стороны подписали принципиальное соглашение об освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия, но следующий саммит в Ханое сорвался из-за споров по санкциям. С тех пор диалог практически остановился.
Ранее западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, которые показывают, что лидер КНДР Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле.
Кроме того, перед тем стало известно, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.
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