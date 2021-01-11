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Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от COVID-19

Вашингтон, Понедельник 11 января 2021 02:47
Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от COVID-19
Фото: Нэнси Эллис и Джордж Буш-старший (AP/Marcy Nighswander)
Автор: Артур Родивилов

Родная сестра 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 94 года.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на ее сына.

Он рассказал, что его мать скончалась в доме престарелых в штате Массачусетс из-за осложнений после инфицирования. По словам сына, в последние дни состояние Нэнси Эллис Буш значительно ухудшилось.

30 декабря она была госпитализирована с повышенной температурой, тест выявил у нее коронавирус, пишет издание.

Родная сестра Джорджа Буша-старшего была одной из пяти детей в семье и единственной дочкой. Она активно занималась агитацией в поддержку сначала своего брата, а позднее племянника. Буш-старший умер так же на 95-м году жизни в 2018 году.

Здоровье экс-президента ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш в апреле 2017 года, с которой он был женат с 1945 года и имел 5 детей.

Буш-страший, который стал 41 президентом США, руководил Соединенными Штатами с 1989 по 1993 годы, и принимал участие во Второй мировой войне. Кроме того, с 24 ноября 2017 года Буш-страший стал рекордсменом среди американских президентов по продолжительности жизни.

Кроме того, Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. С 2000 года СМИ время от времени писали о состоянии его здоровья. Он попадал в больницу с аритмией, после потери сознания, с травмой шеи, дважды - с пневмонией, а напоследок с сепсисом.

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