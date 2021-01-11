Сестра Джорджа Буша-старшого померла від COVID-19

Фото: Ненсі Елліс і Джордж Буш-старший (AP/Marcy Nighswander)

Рідна сестра 41-го президента Сполучених Штатів Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Їй було 94 роки.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на її сина.

Він розповів, що його мати померла в старечому будинку в штаті Массачусетс ускладнень після інфікування. За словами сина, в останні дні стан Ненсі Елліс Буш значно погіршився.

30 грудня вона була госпіталізована з підвищеною температурою, тест виявив у неї коронавірус, пише видання.

Рідна сестра Джорджа Буша-старшого була однією з п'яти дітей у сім'ї і єдиною донькою. Вона активно займалася агітацією на підтримку спочатку свого брата, а пізніше племінника. Буш-старший помер так само на 95-му році життя у 2018 році.

Здоров'я екс-президента погіршилося після смерті його дружини Барбари Буш у квітні 2017 року, з якою він був одружений з 1945 року і мав 5 дітей.

Буш-старший, який став 41 президентом США, керував Сполученими Штатами з 1989 по 1993 роки, і брав участь у Другій світовій війні. Крім того, з 24 листопада 2017 року Буш-старший став рекордсменом серед американських президентів за тривалістю життя.

Крім того, Буш-старший страждав хворобою Паркінсона і був змушений пересуватися в інвалідному візку. З 2000 року ЗМІ час від часу писали про стан його здоров'я. Він потрапляв до лікарні з аритмією, після втрати свідомості, з травмою шиї, двічі - з пневмонією, а наостанок з сепсисом.