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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

Новости » Общество    01.12.2018 - 08:26
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
Фото: Джордж Буш Старший (из открытых источников)

Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет

В пятницу, 30 ноября, в возрасте 94 лет скончался бывший президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Представители семьи причины смерти не называют, а дата похорон будет сообщена отдельно.

Отмечается, что здоровье экс-президента ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш в апреле 2017 года, с которой он был женат с 1945 года и имел 5 детей.

Буш-страший, который стал 41 президентом США, руководил Соединенными Штатами с 1989 по 1993 годы, и принимал участие во Второй мировой войне. Кроме того, с 24 ноября 2017 года Буш-страший стал рекордсменом среди американских президентов по продолжительности жизни.

Кроме того, Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. С 2000 года СМИ время от времени писали о состоянии его здоровья. Он попадал в больницу с аритмией, после потери сознания, с травмой шеи, дважды - с пневмонией, а напоследок с сепсисом.

Напомним, что недавно умер американский скульптор Роберт Моррис. Он был одним из основателей минимализма в 1960-х годах. Жизнь деятеля культуры оборвалась на 88-м году жизни в Нью-Йорке.

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