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На сессии Одесского облсовета произошла драка, пострадали нардеп и полицейский

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время первой сессии Одесского областного совета вчера, 4 декабря, произошла драка. В результате столкновений пострадали сотрудник полиции и народный депутат Украины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Народному депутату оказали медицинскую помощь в помещении облсовета. Как рассказала женщина, она получила ушиб плеча от полицейского, который пытался остановить потасовку между депутатами разных политических партий.

"Сама она в полицию не обращалась. В случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации произошедшего", - пояснили в полиции.

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Пострадавшего во время локализации конфликта полицейского пришлось госпитализировать. Он получил ссадины и ушибы руки. Сейчас полиция устанавливает лиц, которые нанесли телесные повреждения правоохранителю.

"По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов возглавлял список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет, но в результате отказался быть депутатом.

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