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Степанов заявил, что не будет депутатом Одесского облсовета

Украина, Суббота 14 ноября 2020 03:05
Степанов заявил, что не будет депутатом Одесского облсовета
Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не покинет пост ради работы депутатом Одесского областного совета. В то же время он сказал, что не будет депутатом.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что совмещать должности можно, но он не считает это целесообразным.

"Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - заявил Степанов.

25 октября в Украине прошли местные выборы.

Ранее Максим Степанов заявлял, что не намерен уходить в отставку, если будет избран на местных выборах в Одесский областной совет.

Напомним, ранее стало известно, что Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на местных выборах в Одесский облсовет. По его словам, он согласился усилить команду президента в Одесской области.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

Максим Степанов рассказал об обеспеченности больниц

Кроме того, смотрите историю Виталия Маркива. Здесь вся хронология событий, приведших к задержанию украинского нацгвардейца - от обвинения в убийстве итальянского журналиста до полного оправдания Миланским апелляционным судом.

История Виталия Маркива - от службы в Нацгвардии до освобождения из Итальянской тюрьмы

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