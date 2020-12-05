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На сесії Одеської облради сталася бійка, постраждали нардеп та поліцейський

Автор: Дмитро Левицький

Під час першої сесії Одеської обласної ради вчора, 4 грудня, сталася бійка. В результаті сутичок постраждали співробітник поліції та народний депутат України.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Народному депутату надали медичну допомогу у приміщенні облради. Як розповіла жінка, вона отримала забій плеча від поліцейського, який намагався зупинити штовханину між депутатами різних політичних партій.

"Сама депутатка до поліції не зверталася. В разі надходження від неї заяви буде вирішуватися питання про правову кваліфікацію події", - пояснили в поліції.

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Постраждалого під час локалізації конфлікту поліцейського довелося госпіталізувати. Він отримав садна та забої руки. Зараз поліція встановлює осіб, які завдали тілесних ушкоджень правоохоронцю.

"За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України", - розповіли в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов очолював список партії "Слуга народу" на виборах до Одеської обласної ради, але в результаті відмовився бути депутатом.

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