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Серйозна і предметна розмова. Кулеба заявив про прогрес у переговорах про передачу систем Patriot

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна веде переговори з союзниками про передачу систем протиповітряної оборони Patriot. Діалог зрушив з мертвої точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитро Кулеби.

"Якщо раніше про це навіть ніхто не говорив окрім нас, лише ми порушували це питання постійно, але розмови як такої не було, то зараз розмова відбувається. І це дуже серйозна і предметна розмова. І ми будемо працювати далі на результат", - сказав він.

Нагадаємо, серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ППО Patriot.

При цьому США поки не планують постачати Україні такі системи протиповітряної оборони.

Більше детально про систему Patriot та її переваги можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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