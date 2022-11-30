Серьезный и предметный разговор. Кулеба заявил о прогрессе в переговорах о передаче систем Patriot

"Если раньше об этом даже никто не говорил кроме нас, только мы поднимали этот вопрос постоянно, но разговора как такового не было, то сейчас разговор происходит. И это очень серьезный и предметный разговор. И мы будем работать дальше на результат", - сказал он. он.

Напомним, среди стран НАТО идет обсуждение о возможности предоставления Украине систем ПВО Patriot.

При этом США пока не планируют поставлять Украине такие системы противовоздушной обороны.

Более подробно о системе Patriot и ее преимуществах можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.