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Сервисные центры МВД вскоре могут открыться за границей, - Монастырский

Новина українською →
Киев, Суббота 03 сентября 2022 08:37
Сервисные центры МВД вскоре могут открыться за границей, - Монастырский Фото: сервисные центры МВД Украины могут открыться за границей (autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

Сервисные центры МВД по предоставлению услуг гражданам Украины вскоре могут открыться за границей.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Переселенцы из Украины, находящиеся за границей, нуждаются в нашей оперативной поддержке путем открытия мобильных сервисных центров МВД за пределами Украины. Поручаю не медлить с этим управленческим решением и в максимально сжатые сроки обеспечить реализацию общественного запроса", - заявил Монастырский.

Также министр среди главных проблем работы сервисных центров в Украине выделил сохранившуюся возможность "покупки" водительских удостоверений, а также неэффективную работу электронной очереди.

Ранее мы писали, что в Украине возобновили работу пять мобильных сервисных центров МВД. Первое время передвижные пункты предоставляют свои услуги в Волынской области.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

Также мы писали, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".

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Министерство внутренних дел Украины
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