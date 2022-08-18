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В Украине возобновляют работу мобильные сервисные центры МВД: в каком регионе появились

Новина українською →
Луцк, Четверг 18 августа 2022 12:00
В Украине возобновляют работу мобильные сервисные центры МВД: в каком регионе появились Фото: мобильные сервисные центры МВД возобновили работу (autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине возобновили работу пять мобильных сервисных центров МВД. Первое время передвижные пункты будут предоставлять свои услуги в Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВС.

В Луцке сервисные центры МВД предоставляют услуги по регистрации и перерегистрации авто. В Волынской области наблюдается наибольшая нагрузка на сервисные центры МВД. К примеру, за июль этого года в Волынской области было предоставлено 7052 услуги, связанные с регистрацией транспортных средств. А за июль прошлого года тут же оказали 5567 услуг.

Сколько будут работать мобильные сервисные центры

Мобильные сервисные центры МВД будут предоставлять услуги две недели. За первый день работы в рамках проекта предоставлено 152 регистрационных услуги. Сообщается, что если пилотный проект с мобильными сервисными центрами хорошо сработает в Луцке, они заработают и в других регионах.

Как записаться в мобильный сервисный центр МВД

Мобильные сервисные центры МВД предоставляют услуги с 9:30 до 17:30 по трем адресам:

  • ул. Ковельская, 53 (РГА, каб. ЦНАПа);
  • ул. Соборности, 18 (ЗАГС, каб. ЦНАПа);
  • ул. Гордиюк, 14 (региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Волынской области).

Записаться можно онлайн через функционал е-запись. На карте нужно выбрать Луцк и адрес мобильного сервисного центра МВД. Есть возможность взять талон на время в течение двух дней — на день визита или на следующий день.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

Также мы писали, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".

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